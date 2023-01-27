قائد قوات "أحمد" يؤكد أن القوات الروسية ستحرر دونيتسك خلال شهر ونصف

رجح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، تحرير القوات الروسية أراضي جمهورية دونيتسك خلال شهر ونصف.

وقال علاء الدينوف: "أعتقد أنه خلال الشهر والنصف المقبلين سنشهد تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكد أن القوات الروسية تتقدم الآن على جميع المحاور، وتكّبد قوات كييف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من فوات الأوان إن تأخر وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا حتى أغسطس المقبل.

المصدر: نوفوستي