أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الوضع في أوكرانيا يخرج عن سيطرة الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب استياء القادة الغربيين من الفساد المتفشي بين قيادات نظام كييف.

وقال سوسكين: "الوضع عمليا يخرج عن السيطرة. تم إنشاء مجموعة خاصة في الولايات المتحدة من قبل وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتي تضم محققين جنائيين سيحققون في جميع الأموال والمعدات والمواد الأخرى المرسلة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".

ووصف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، حكومة كييف بأنها من أسوأ الحكومات في العالم بسبب الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها.

المصدر: نوفوستي