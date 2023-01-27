وزير الدفاع الألماني: إلغاء الخدمة العسكرية قرار خاطئ

اعتبر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في حوار مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung أن إلغاء الخدمة العسكرية في البلاد خطوة خاطئة.

قال بيستوريوس: "إذا سألتني كمدني، كمواطن عادي، كسياسي، فسأقول إن إلغاء الخدمة العسكرية كان خطأ".

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وأشار إلى أن هذا القرار خاطئ بشكل مطلق بسبب الوضع الحالي.

وأضاف: "لا يمكن إعادة هذا الآن ببساطة. الآن يجب أن نجعل الجيش الألماني جذابا للغاية بحيث يهتم الشباب به ويلتحقون بالخدمة فيه".

واعترف وزير الدفاع بأنه يفضل الامتناع عن فرض الخدمة العسكرية على جيل الشباب الحالي.

وتم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا في 1 يوليو 2011.

المصدر: نوفوستي