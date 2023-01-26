وزير الدفاع الألماني لا يفهم من "يهللون" لتوريد الدبابات إلى أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه لا يوجد ما يدعو للسرور في إمداد أوكرانيا بالدبابات، وبأنه لا يفهم أولئك الذين مستعدين للصراخ ابتهاجا بحقيقة إرسال الدبابات الآن.

وبحسب تصريح الوزير الألماني على الهواء في قناة Welt TV قال: "نحن نتحدث عن استخدام التكنولوجيا في العمليات القتالية"، وتابع معربا عن تفهمه تماما "لمخاوف كل رجل وامرأة بشان إرسال دبابات قتالية إلى منطقة حرب".

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وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس عن إرسالها 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أيضا عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف، ثم أعلنت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا بتزويد كييف بالدبابات.

من جانبه، وصف السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف قرار برلين إرسال دبابات إلى سلطات كييف بأنه "خطير للغاية"، وبأنه "ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة"، وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف في وقت سابق إن القوات الروسية ستدمر دبابات "أبرامز" الأمريكية وكافة المعدات الأخرى التي سيوفرها حلف "الناتو" لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي