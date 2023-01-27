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بعد الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران.. إعفاء قائد شرطة طهران

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بعد الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران.. إعفاء قائد شرطة طهران
(وكالة الأنباء الإيرانية)
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أعفت قيادة الأمن الداخلي الإيرانية قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي من مهامه، بعد الهجوم الذي استهدف السفارة الأذربيجانية في العاصمة.

وأمر القائد العام لقوات الأمن الداخلي أحمد رضا رادان، بتعيين العميد محمديان قائدا لشرطة طهران، وكان يشغل منصب قائد شرطة محافظة البرز، كما شغل منصب الرئيس السابق لشرطة مكافحة الجرائم في طهران.

وتم تعيين رحيمي قائدا لشرطة الأمن الاقتصادي في قوات الأمن الداخلي.

وأظهر تسجيل مصور كيف اقتحم مسلح السفارة وأطلق النار داخلها.

وكان قائد شرطة طهران أعلن أن مسلحا ببندقية كلاشينكوف، ترجل من سيارته بعد صدم سيارة أحد الدبلوماسيين في السفارة، وأطلق عدة عيارات نارية على الدبلوماسي فأرداه قتيلا وأصاب اثنين آخرين.

وأضاف أن رجال الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث، وألقوا القبض على القاتل المسلح الذي كان يريد الفرار.

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وحول دوافع الجريمة قال رحيمي إنها تعود لخلاف عائلي، وهو أيضا ما قاله رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهرياري، الذي أعلن أن "الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران كان بدوافع شخصية".

وكانت أذربيجان استدعت السفير الإيراني في باكو عباس موسوي وأبلغته احتجاجها الشديد عقب الهجوم المسلح على سفارتها في طهران.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

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