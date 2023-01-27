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التلفزيون الإيراني يبث مقابلة مع منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران وابنته (فيديو)

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التلفزيون الإيراني يبث مقابلة مع منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران وابنته (فيديو)
RT
سفارة أذربيجان في طهران
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نشر التلفزيون الإيراني مساء يوم الجمعة، مقابلة مع منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران وابنته.

وأكد المتهم أنه هاجم السفارة لإنقاذ زوجته، مشيرا إلى أنه كان يريد أن تعود معه من السفارة إلى البيت.

من جهتها، صرحت ابنته بأنها على اتصال بأمها في أذربيجان وقالت لوالدها إن أمها ليست في السفارة.

وكانت الخارجية الأذربيجانية قد أكدت مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح الجمعة.

وقالت الخارجية في بيان إن الهجوم وقع حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو، حيث "اقتحم المهاجم نقطة الأمن التابعة للسفارة وقتل رئيس جهاز الأمن مستخدما بندقية كلاشنيكوف، فيما أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء التصدي للهجوم"، مضيفة أنهما في حالة مرضية.

المصدر: RT

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