حجب مواقع المخابرات المركزية والتحقيقات الفدرالي الأمريكيين في روسيا

قامت الدائرة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والإعلام "روس كوم نادزور" بحجب مواقع وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكيين.

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وأشارت الدائرة إلى أنها قررت ذلك نظرا لنشر هذه المؤسسات أخبارا مضللة، حيث تم العثور على مواد في تلك المصادر "تحتوي على معلومات غير دقيقة ذات أهمية اجتماعية، فضلا عن تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية".

وقد تم حظر عدد من المواقع الأجنبية الأخرى، لنشرها مواد تتضمن معلومات مهمة علنية غير موثوق بها، وقد أبلغت الخدمة الصحفية لـ "روس كوم نادزور" بذلك، حيث جاء في البيان:

"على أساس القانون الفدرالي رقم 149 FZ بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات، قامت (روس كوم نادزور) بتقييد الوصول إلى عدد من الموارد التابعة لهياكل الدولة في البلدان المعادية، والتي تنشر مواد تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد".

المصدر: تاس