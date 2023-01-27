زاخاروفا: بايدن أكد أن القرار في كييف لا يعود لزيلينسكي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد يؤكد أن القرار في كييف لا يعود لزيلينسكي.

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى تصريح بايدن الذي أعلن فيه عن توريد 31 دبابة من طراز أبرامز لأوكرانيا، وأضاف بايدن أن هذه المساعدة ستترافق بإمدادات من دول أخرى. وتحدث الرئيس الأمريكي كذلك عن استعداد الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد.

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وأضافت زاخاروفا: "وهكذا يتضح من الذي يتخذ القرارات فعلا في أعلى هيئات السلطة في كييف. نحن ندرك تماما أن القرار هناك ليس لزيلينسكي، رغم أنه يتظاهر باتخاذ هذه القرارات. لا. لقد تحدث رئيس الولايات المتحدة للتو عما سيجري في الربيع المقبل".

وتابعت زاخاروفا القول: "من الواضح أن شحنة أسلحة جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار دولار، ستساعد في تحقيق ذلك. وهي تشمل، اسمحوا لي أن أذكركم، العربات المدرعة والمدفعية والذخيرة".

المصدر: نوفوستي