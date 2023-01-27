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رئيس مجلس الدوما وممثلو الأحزاب يحيون ذكرى الهولوكوست

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رئيس مجلس الدوما وممثلو الأحزاب يحيون ذكرى الهولوكوست
Globallookpress Russian State Duma Press Service
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين (صورة أرشيفية)
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وضع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين وممثلو أحزاب الدوما الزهور على النصب التذكاري لأبطال المقاومة بمعسكرات الاعتقال والأحياء اليهودية في المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو.

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وشدد رئيس مجلس الدوما على أن الحدث المخصص لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست حضره ممثلو جميع أحزاب الدوما، وقال "رغم اختلاف آراء النواب، إلا أننا متحدون: هذه المأساة لا يجب أن تتكرر. من المهم بالنسبة لنا أن يفهم الجميع ذلك".

وتابع فولودين بأن النازيين "يرفعون رؤوسهم اليوم في عدد من البلدان، ويسيرون تحت الأعلام، ويدلون بتصريحات ينبغي أن تنبهنا. لا يمكن إيقاف هؤلاء الأشخاص إلا بإدانة المجتمع لهم، حتى يفكر الجميع مرة أخرى في ماهية ذلك".

وأكد رئيس المجلس على أنه من المهم أن نتذكر أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير بلادنا، والعالم كله من هذا الطاعون.

المصدر: نوفوستي

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