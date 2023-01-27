"ميتا" تشطب كتيبة "آزوف" الإرهابية من قائمة المنظمات الخطرة وتفتح أبواب مواقعها أمام أعضائها

أزالت شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة الأوكرانية، من قائمة الأفراد والمنظمات الخطرة.

وبموجب هذه الخطوة، فإن أعضاء الكتيبة يمكنهم الآن إنشاء حسابات على "فيسبوك" و"إنستغرام"، والنشر عبرها دون أن تقوم "ميتا" بوضع علامة على المحتوى الخاص بهم وإزالته تلقائيا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الثناء على كتيبة "آزوف"، بشرط أن يلتزموا بمعايير الشركة المجتمعية.

وقالت شركة "ميتا" لصحيفة "واشنطن بوست" إنها بدأت مؤخرا في النظر إلى فوج آزوف ككيان منفصل عن الجماعات الأخرى المرتبطة بحركة آزوف اليمينية المتطرفة، وتحديدا الحزب السياسي الوطني الأوكراني ومؤسسه أندريه بيلتسكي".

وأكدت أن "بيلتسكي وحزبه لا يزالان على قائمته الخاصة بالأفراد والمنظمات الخطرة"، مشددة على أن "خطاب الكراهية ورموز الكراهية والدعوات إلى العنف وأي محتوى آخر ينتهك معايير المجتمع لا يزال محظورا، وسنزيل هذا المحتوى إذا وجدناه".

وأعلنت المحكمة العليا الروسية، في أغسطس 2022، كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.

وبموجب قرار المحكمة، يمكن محاكمة مقاتلي كتيبة "آزوف" كشركاء ومشاركين ومنظمين لمنظمة إرهابية.

المصدر: "واشنطن بوست" + RT