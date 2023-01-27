زاخاروفا تعلق على "الدب" الذي اكتشفته "ناسا" على المريخ بكلمة واحدة (صورة)

تعليقا على صورة التقطتها مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـ "ناسا"، ونشرتها الوكالة، تساءلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول السر وراء ذلك!

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" من كلمة واحدة: "الروس؟"، في إشارة إلى نزعة العداء لروسيا المتنامية لدى الغرب، والتي تقوم دائما بإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، حيث تبدو زاخاروفا وكأنها تتساءل ما إذا كان الروس أيضا وراء ذلك، برسمهم، أو إنشائهم، أو اختلاقهم تلك الصورة التي ربما تمثل "الدب الروسي".

وكانت جامعة أريزونا قد نشرت صورة من المريخ من كاميرا HiRise التي تقوم بتجربة التصوير عالي الدقة من على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـ "ناسا"، ظهر بها تشكيل يشبه الدب، حيث تظهر نسخة من الصورة بمقياس يوضح أنها تمتد تقريبا بعرض 2000 متر.

المصدر: تليغرام