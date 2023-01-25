ناسا تنوي اختبار محرك نووي فضائي لتحقيق رحلة فضائية إلى المريخ

تخطط وكالة "ناسا" بالتعاون مع إدارة الدراسات المستقبلية (DARPA) الأمريكية لأن تختبر بحلول عام 2027 محركا نوويا فضائيا يخصص للقيام برحلة فضائية إلى المريخ.

أعلن ذلك رئيس وكالة "ناسا" بيل نلسون الثلاثاء 24 يناير في كلمة ألقاها في مؤتمر عقده المعهد الأمريكي الجوي الفضائي.

وقال:" ستعمل "ناسا" بالتعاون مع شريكنا DARPA على تطوير واستعراض محرك نووي صاروخي متقدم سيمكّن الولايات المتحدة من توسيع قدرتها على تحقيق البعثات المأهولة المستقبلية." وأضاف قائلا إن "هدفنا هو بناء واستعراض أول نموذج نووي صاروخي ناجح بحلول عام 2027".

وقال، بيل نلسون إن تطوير التكنولوجيا الجديدة سيسمح لرواد الفضاء بتحقيق رحلات فضائية إلى الفضاء البعيد ذهابا وإيابا أسرع من أي وقت سابق، ما يعد خطوة هامة على طريق إرسال بعثات فضائية إلى المريخ.

ويفترض أن يسمح المحرك النووي الحراري بتقليص الفترة اللازمة للرحلة الفضائية إلى المريخ، نظرا إلى أن الرحلات الفضائية الطويلة البعيدة المدى تتطلب نقل كميات كبيرة من الاحتياطيات. كما إنها تشكّل أخطارا على رواد الفضاء.

المصدر: تاس