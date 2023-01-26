مقاطعة زابوروجيه: الوضع في محطة زابوروجيه الكهرذرية طبيعي

أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الوضع في محطة زابوروجيه الكهرذرية طبيعي، وأكد أن تصريح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول انفجارات قوية بمنطقة المحطة، غير صحيحة.

وقال روغوف: "هذه المعلومات غير صحيحة. لم تكن هناك أي انفجارات في منطقة المحطة النووية. من الواضح أن هذه لعبة ماكرة أو خدعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدف إلى الاستفزاز أو بعض الخطوات للتشكيك بالوضع في المنطقة".

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وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى على ما يبدو إلى التشكيك في قدرة القوات الروسية على ضمان الأمن وحماية المحطة النووية من القصف من جانب أوكرانيا.

وأكد أن الوضع في محطة زابوروجيه الكهروذرية طبيعي، ومستوى الإشعاع طبيعي.

وتابه "يجري االانتهاء من أعمال الإصلاح لجهاز التحكم المفتوح وخطوط الكهرباء في المحطة نفسها، والتي تضررت العام الماضي نتيجة قصف المسلحين الأوكرانيين على المحطة النووية".

المصدر: نوفوستي