خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرصدون انفجارات قرب محطة زابوروجيه النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خبراءها رصدوا انفجارات قوية بالقرب من محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقالت الوكالة في بيان لها، يوم الخميس، إن الخبراء الموجودين في المحطة "أبلغوا عن وقوع انفجارات قوية خارج الموقع، تدل على عمليات قتالية بالقرب من الموقع الواقع قريبا من جبهة النزاع المستمر في البلاد".

ويشار إلى أن الخبراء كانوا يخبرون مقر الوكالة الدولية في فيينا بشكل شبه يومي عن مثل هذه الحوادث خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

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وقبل يوم رصد الخبراء 8 انفجارات قوية، واليوم "كان يسمع عدد أكبر منها"، حسب البيان.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت خبراءها في محطة زابوروجيه النووية في سبتمبر الماضي لمراقبة الأوضاع فيها.

وفي وقت لاحق تم نشر خبراء الوكالة في جميع المحطات النووية الأوكرانية العاملة، إضافة إلى محطة "تشيرنوبل" التي تم إخراجها من الخدمة في أعقاب كارثة عام 1986.

المصدر: نوفوستي