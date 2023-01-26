ألمانيا وبولندا تكشفان مواعيد وصول دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن اعتقاده بأنه يمكن تسليم شحنات دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في نهاية شهر مارس.

وأضاف الوزير في حديث بثته قناة Welt الألمانية: "أعتقد أننا سنسلم هذه الدبابات، على الأغلب في نهاية شهر مارس المقبل".

من جانبه قال نائب وزير الدفاع البولندي فويتشيك سكوركيفيتش، في حديث لمحطة "راديو بلاس"، إن بولندا مستعدة لنقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.

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وأضاف: "حالما يتم تدريب (القوات الأوكرانية)، سنكون مستعدين لنقل هذه المعدات إلى الجانب الأوكراني".

وتابع نائب الوزير القول: "أنا متأكد من أنه سيتم تنفيذ ذلك خلال بضعة أسابيع".

وأشار نائب الوزير إلى أن بولندا، مستعدة لنقل سرية واحدة من 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي