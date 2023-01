مولود تشاووش أوغلو يصف بومبيو بالكذب ويعلق واقعة الباب والفيلم الذي "أزعجه في تركيا"

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كتاب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بأنه "مليء بالأكاذيب والمعايير المزدوجة".

وكان بومبيو في كتابه Never Give an Inch: Fighting for the America I love (لا تفرط في شبر: القتال من أجل أمريكا التي أحب)، قد وصف رحلتين على الأقل إلى تركيا، حيث عرضوا له في إحداها بأنقرة، عام 2017، فيلما مدته 3 ساعات عن انقلاب فاشل قبل عام، وصفه وزير الخارجية السابق بأنه "غير محتمل وطويل للغاية". وفي عام 2019، رافق نائب الرئيس بنس و"كاد أن يكسر الباب" في الإدارة الرئاسية عندما استمر اجتماع نائب الرئيس مع أردوغان.

وتابع تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره التايلاندي تم بثه على موقع "تويتر": "في اللغة الدبلوماسية هناك أكاذيب ومبالغة وازدواجية في المعايير بهذه التصريحات. كما أن هناك عددا من التصريحات في الكتاب التي لا تتوافق مع الواقع".

واستدعى تشاووش أوغلو تغريدة بومبيو ليلة الانقلاب في تركيا، والتي وصف فيها تركيا بأنها "دكتاتورية إسلامية شمولية"، وتم حذف التغريدة لاحقا، وقال: "نتفهم أنه أيّد محاولة الانقلاب، وهذا هو سبب عدم ارتياحه للفيلم"، معترفا، في نفس الوقت، بأن الفيلم ربما كان بالفعل طويلا للغاية.

وفي حديثه عن قتال تركيا ضد إرهابيي الدولة الإسلامية "داعش"، أشار تشاووش أوغلو إلى أنه بينما كانت أنقرة تحارب الإرهابيين، فإن الأمريكيين "أرسلوا مقاتلي داعش إلى أفغانستان".

المصدر: نوفوستي