قادة المعارضة التركية يجتمعون لاختيار الأقوى على منازلة أردوغان

يعقد قادة ما تعرف بـ"الطاولة المستديرة السداسية" التي تتكون من رؤساء 6 أحزاب تركية معارضة، اجتماعا ظهر اليوم، لبحث "المرشح المشترك" للمعارضة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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ويجمع لقاء اليوم الذي يعقد في مقر "حزب الخير"، بالعاصمة التركية أنقرة، كلا من:

-كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وهو يعتبر زعيما للمعارضة التركية

-ميرال آكشينير، رئيسة "حزب الخير" القومي المحافظ

-علي باباجان، رئيس "حزب الديمقراطية والتقدم"، المنشق عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم

-أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية الأسبق ورئيس "حزب المستقبل"، المنشق عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم

-تيميل كرم الله أوغلو، رئيس "حزب السعادة الإسلامي"، اليميني الديني المحافظ

-غولتيكين أويسال، رئيس "الحزب الديمقراطي".

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ويتحدث كمال كيليتشدار أوغلو صراحة عن رغبته بالترشح للرئاسة، ويعد أبرز الأسماء المطروحة.

وتظهر هناك أسماء أخرى لا تقل أهمية، أبرزها أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، وله توجهات محافظة، ومنصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، وهو أيضا ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، ولكن له توجهات وجذور قومية يمينية.

الثلاثاء، انتقد الزعيم الكردي المعتقل في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، تحالف الأحزاب الستة المعارضة بسبب عدم اختيارهم المرشح المشترك للانتخابات الرئاسية حتى الآن.

المصدر: RT