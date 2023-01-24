"أي نوع من الجنون هذا؟".. دميرطاش ينتقد "طاولة الستة" في تركيا

انتقد الزعيم الكردي المعتقل في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، تحالف الأحزاب الستة المعارضة بسبب عدم اختيارهم المرشح المشترك للانتخابات الرئاسية حتى الآن.

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وقال دميرطاش في تغريدة على "تويتر": "لمدة 3 سنوات، كافحنا من أجل أن يكون لدينا تحالف ديمقراطي، لكن الجميع، بما في ذلك المعارضة، بذلوا ما في وسعهم لمنع ذلك".

ورفضت تحالف الأحزاب الستة انضمام حزب الشعوب الديمقراطي إليهم، والذي أعلن مؤخرا عن تشكيل تحالف "الحرية والعمل" لخوض الانتخابات بمرشح مستقل.

وأضاف دميرطاش: "أمامنا 4 أشهر فقط، ومرة أخرى الجميع يفعل كل ما يؤخر ظهور المرشح المشترك. أي نوع من الجنون هذا؟". في إشارة إلى وجود أنباء عن خلاف على تسمية المرشح الرئاسي.

Emek ve Özgürlük İttifakı hangi parti ismiyle seçime girerse girsin, umarım durumun kritikliğini gözeterek tek milletvekili listesiyle girme kararı alır. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 24, 2023

وتابع: "أخاطب جميع القادة في طاولة الستة، سنلتقي بكم جميعا قريبا. سواء في الداخل أو الخارج! لحسن الحظ، فإن هذه الانتخابات سيفوز بها الشعب وليس السياسيون".

ومن المقرر أن يكشف قادة تحالف المعارضة في تركيا عن مرشحهم في فبراير المقبل، بعد إعلان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان أن موعد الانتخابات هو 14 مايو المقبل.

المصدر: صحيفة زمان