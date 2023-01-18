أردوغان يلمح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 14 مايو

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا قد تجرى في 14 مايو، قبل شهر من الموعد المعلن سابقا.

وكانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر في 18 يونيو المقبل، لكن مراقبين توقعوا تقريب الموعد.

ولم يعلن أردوغان التاريخ المحدد للانتخابات المرتقبة، لكنه لمّح إلى أنها ستجرى في ذكرى مرور 73 عاما على فوز الحزب الديمقراطي (محافظ) في أول انتخابات حرّة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950.

في 14 مايو 1950، فاز الحزب الديمقراطي، الذي أسسه في العام 1946 عدنان مندريس، وأنصاره المنشقّون عن حزب مصطفى كمال "أتاتورك"، في الانتخابات قبل أن يطاح به بعد عشرة أعوام في انقلاب عسكري.

ويعدّ تحديد الرابع عشر من مايو موعدا للانتخابات العامة رسالة موجّهة إلى شريحة الناخبين المحافظين.

والأربعاء، قال إردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه "العدالة والتنمية" إن مندريس "قال في 14 مايو 1950: "كفى، الشعب سيقول كلمته.. وحقق الفوز في صناديق الاقتراع".

وصرح الرئيس التركي "ستوجّه أمّتنا ردها على تحالف طاولة الستة (المعارض) في اليوم نفسه بعد 73 عاما".

و"طاولة الستة" تحالف يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان، وحده حزب الشعوب الديمقراطي لم ينضمّ إلى التحالف.

جدير بالذكر أن المعارضة أعلنت نيتها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز.

المصدر: أ ف ب