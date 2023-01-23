تركيا.. أردوغان يعلن حل البرلمان قبل الانتخابات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يرفض تصنيف الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستعقد في 14 مايو القادم، باعتبارها مبكرة، وأعلن إنه سيستخدم صلاحياته لحل البرلمان.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية بورصة التركية.

وقال أردوغان خلال لقائه بالشباب: "أشكر الله على أننا سنسير جنبا إلى جنب معكم، بعض شباننا سيدلون بأصواتهم لأول مرة، في انتخابات يوم 14 مايو".

ومدعيا أن إجراء الانتخابات في 14 مايو ليس انتخابات مبكرة، قال أردوغان إن بعض الناس يحاولون تضليل الهدف، فهذه ليست انتخابات مبكرة.

ورغم ذلك ذكر أردوغان إنه سيستخدم صلاحياته لحل البرلمان.

وكان الموعد الرسمي للانتخابات هو 24 يونيو المقبل، فيما تم تقديم موعدها 40 يوما.

وأشار محللون وخبراء القانون أنه ليس من حق أردوغان الترشح لولاية ثالثة، إلا إذا قام بحل البرلمان.

وأكد أردوغان أنه اتخذ خطوة تحديث موعد الانتخابات، مع شريكه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي.

وانتقد أردوغان الطاولة السداسية التي تضم 6 أحزاب معارضة، واتهم قادة أحزاب المعارضة بأنهم ينتمون إلى الشكل السياسي في التسعينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

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المصدر: صحيفة زمان التركية