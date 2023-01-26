دبلوماسي: دبابة "تي-80" أفضل من "أبرامز" و"ليوبارد"

قال الدبلوماسي الروسي قسطنطين غافريلوف، إن دبابات "أبرامز" و"ليوبارد" التي تعتزم دول الناتو توريدها إلى أوكرانيا، لا ترقى بخصائصها الفنية إلى مستوى الدبابة الروسية "تي-80".

وأضاف غافريلوف، الذي يرأس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري وضبط التسلح: "تبقى الدبابة عبارة عن صندوق عادي معدني مجهز بمختلف الأسلحة. لا يوجد اختلاف كبير بين أبرامز وليوبارد. هذه الدبابات الأمريكية والألمانية أسوأ من دباباتنا من طراز T-80، والعسكريون يعرفون ذلك حق المعرفة".

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يوم أمس الأربعاء، أعلنت الحكومة الألمانية أنها قررت توريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إلى أوكرانيا لكي تتمكن الأخيرة من تشكيل كتيبتين من هذه الدبابات. في المرحلة الأولى، يخطط لتوريد 14 دبابة من طراز Leopard 2 من نوع A6 من مخزونات الجيش الألماني.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تسليم 31 دبابة من طراز M1 Abrams لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي