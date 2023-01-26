مستشار سابق في البنتاغون: دبابة "أبرامز" يمكنها "الطيران" في السماء لكنها تغرق في الوحل والرمال

قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن دبابة M1 Abrams الأمريكية تعاني من مجموعة من المشاكل.

ومن بين المشاكل الرئيسية التي تعاني منها هذه الدبابة، ذكر العقيد المتقاعد، محركها التوربيني الغازي.

وأضاف: "هذا المحرك يعتبر كارثة، لأنه يستهلك كميات كبيرة من الوقود، وكذلك لأنه لا يصلح للعمل في الوحول والرمال وغيرها من الأشياء الأخرى - هذا المحرك مصمم للطائرات، للاستخدام على ارتفاع 15 ألف قدم، وليس على الأرض. هذا المحرك يمكنه دفع الدبابة، بسرعة 50-60 ميلا في الساعة في اتجاه العدو". ولكن ليس هذا هو المؤشر المطلوب من الدبابة، للنجاح في ساحة المعركة.

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وتذكر العقيد المتقاعد، تصريح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كال الأخير بأن دبابة "أبرامز م 1، هي ماكينة مهدرة للغاية، ولها متطلبات صيانة عالية، وهي معقدة للغاية بالنسبة للأوكرانيين ولن تساعدهم".

وتابع ماكغريغور القول: "توجد في دبابة M1 Abrams مجموعة كبيرة من المشاكل. لا اعتقد أن الناس يودون رؤيتها في العمل خوفا من الإحراج".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تسليم 31 دبابة من طراز M1 Abrams لأوكرانيا.

ويشار إلى أن هذه الآلية، تعتبر دبابة القتال الرئيسية في الولايات المتحدة. وبدأ إنتاجها التجاري في عام 1980. وهي موجودة في الخدمة لدى الجيش الأمريكي ومشاة البحرية الأمريكية، وكذلك لدى جيوش مصر وأستراليا والمغرب وعدد من دول الشرق الأوسط. وسميت على اسم الجنرال كريتون أبرامز.

المصدر: نوفوستي