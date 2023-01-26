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وزارة المالية الأمريكية تكشف كيف يحاول الروس الخاضعون للعقوبات الالتفاف عليها

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وزارة المالية الأمريكية تكشف كيف يحاول الروس الخاضعون للعقوبات الالتفاف عليها
Sputnik
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حذرت مديرية مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، التابعة لوزارة المالية الأمريكية من أن الروس الخاضعين للعقوبات قد يحاولون الالتفاف عليها عبر الاستثمار في العقارات التجارية.

وأضافت المديرية، في بيان صحفي: "ننشر هذا التحذير لجميع المؤسسات المالية فيما يتعلق بالاستثمارات المحتملة في العقارات التجارية الأمريكية من قبل النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، وكذلك من جانب الأوليغارشيين الروس وعائلاتهم، والكيانات التي يعملون من خلالها".

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وأشارت المديرية إلى أن هذا التحذير يأتي مكملا لجهود السلطات الأمريكية، لعزل الروس الخاضعين للعقوبات عن النظام المالي الدولي.

المصدر: نوفوستي

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