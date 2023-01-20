الولايات المتحدة تتهم رجل أعمال يحمل الجنسية الروسية بالتحايل على العقوبات

وجهت وزارة العدل الأميركية اتهاما لرجل الأعمال فلاديسلاف أوسيبوف، الذي يحمل الجنسية الروسية والسويسرية، بالتورط في التحايل على العقوبات وغسيل الأموال.

وأعلنت وزارة العدل في بيان الجمعة أن التهم الموجهة إلى أوسيبوف، وكذلك لرجل الأعمال البريطاني ريتشارد ماسترز، تتعلق باليخت Tango الواقع قيد الحجز، ويملكه رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبرغ.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن بيانات الدعوى المتعلقة بهذه القضية قدمت للمحكمة في مقاطعة كولومبيا الفيدرالية.

المصدر: تاس