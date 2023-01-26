"هل هو بيكاسو؟".. الجمهوريون يحققون في بيع لوحات فنية بأسعار خيالية رسمها نجل بايدن (صور)

احتل معرض فني يقدم لوحات تحمل توقيع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، صدارة اهتمامات الجمهوريين في الكونغرس الذين تعهدوا بالتدقيق في أعمال أسرة الرئيس.

وطالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، معرضا في نيويورك بتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين اشتروا لوحات فنية رسمها هانتر بايدن.

وقال كومر في رسالته إلى صاحب المعرض إن "ترتيباتك مع هانتر بايدن تثير مخاوف أخلاقية خطيرة وشكوكا حول ما إذا كانت عائلة بايدن تبيع مرة أخرى الوساطات والنفوذ". وطلب من مالك المعرض جورج بيرجيس الإدلاء بشهادته أمام لجنته الشهر المقبل.

ويعد هانتر بايدن هدفا مفضلا للجمهوريين، خاصة فيما يتعلق بعمله السابق مع الشركات الأجنبية، وقد تحدث علانية في السابق عن معاناته من الإدمان على المخدرات.

Hunter Biden artwork.....the more he is talked about...the prices of his art just keeps going up...The Right helping out a struggling artist...How very WOKE pic.twitter.com/NsUkbpeEDB — poundcore (@poundcore) January 25, 2023

وتساور الجمهوريين شكوك بأن الأثرياء من الباحثين عن النفوذ قد يشترون أعمال هانتر بايدن الفنية بهدف التقرب من الرئيس للحصول على امتيازات.

وبحسب كومر فإن بعض اللوحات التي يعرضها "غاليري جورج بيرجيس" في نيويورك وصل سعرها الى 225 ألف دولار.

وغرد كومر على "تويتر" قائلا "لماذا يدفع أي شخص مبالغ طائلة لهانتر بايدن مقابل عمل فني يمكن القول إنه بلا قيمة؟ هو ليس بابلو بيكاسو".

🚨 Why would anyone pay Hunter Biden top dollar for artwork that is arguably worthless? He’s no Pablo Picasso.



Foreign adversaries, including China, have used transactions involving sham art sales to launder money & evade sanctions. @GOPoversight will get answers. @WSJ 👇🏼 https://t.co/TAW5IfpMGo — Rep. James Comer (@RepJamesComer) January 25, 2023

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الموقع الإلكتروني الخاص بتاجر أعمال هانتر بايدن قد تم توقيف العمل به.

The website for Hunter Biden's art dealer appears to have been taken down; House Oversight Republicans sent the dealer a letter today requesting documents and testimony about the anonymous art sales.https://t.co/voqUENQsOipic.twitter.com/KFemUsZOfe — Sarah Westwood (@sarahcwestwood) January 25, 2023

وواجهت إدارة بايدن التي تقدم نفسها على أنها النقيض الأخلاقي للرئيس السابق دونالد ترامب، الكثير من الأسئلة حول تعاملات هانتر بايدن التجارية، خاصة خلال فترة تولي والده منصب نائب الرئيس (2009-2017).

المصدر: "أ ف ب" + RT