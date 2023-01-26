ماتياس فارنيغ يهز رأسه بصمت مشيرا إلى المسؤول عن تفجير خطوط "السيل الشمالي"

استبعد ماتياس فارنيغ المدير التنفيذي لشركة Nord Stream AG، وجود أية مسؤولية لروسيا في موضوع تفجيرات خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي".

ونفى في حديث لصحيفة Die Zeit، التهم التي تم توجيهها ضد روسيا بعد عملية التخريب التي تعرضت لها خطوط الغاز المذكورة.

ونوهت الصحيفة، بأن المدير التنفيذي، خلال رده على سؤال حول التورط المحتمل لدول الناتو في التفجيرات، وأومأ برأسه كعلامة على الموافقة.

وعند سؤاله عن الجهة التي تقف خلف التفجيرات قال: "الروس؟ لا، لا علاقة لهم بالأمر". وعلى سؤال: "من إذا؟ دولة من دول الناتو؟"، هز المدير رأسه بصمت كعلامة على موافقته.

وسألت الصحيفة: "إنجلترا؟". وكان رده: "كل هذا عبارة عن تكهنات وتخمينات. لكن فكروا في الأمر بتمعن".

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ووقعت الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "السيل الشمالي" في 26 سبتمبر الماضي، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد عمليات تخريبية متعمدة، بينما ذكرت شركة "نورد ستريم" المشغلة لخطي الأنابيب أن الحادث الذي وقع لخطي الأنابيب غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.

المصدر: rbc.ru