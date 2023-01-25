الفلبين.. مقتل شخصين في تحطم طائرة وفقدان أخرى تقل 6 أشخاص

تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الفلبيني في مزرعة شمال غرب مانيلا، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها، بينما لا يزال البحث جاريا عن طائرة خاصة تقل ستة أشخاص فقدت شمال البلاد.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، الكولونيل ماريا كونسويلو كاستيو، إن طائرة من طراز إس إف- 260 كانت تقوم بمهمة تدريبية من مطار سانغلي في إقليم كافيت جنوبي مانيلا عندما سقطت في حقل أرز في إقليم باتان.

وقال محقق الشرطة، إدغاردو ديلوس سانتوس، إن جثتي الرجلين انتشلتا من وسط الحطام، وإن شهودا رأوا الطائرة وهي تهبط بسرعة خارج نطاق السيطرة قبل أن تتحطم في حقل الأرز.

من جهة أخرى، فقدت طائرة من طراز سيسنا ذات محرك واحد تقل ستة أشخاص، فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالمطار بعد نحو أربع دقائق من إقلاعها يوم الثلاثاء في مقاطعة إيزابيلا شمالي الفلبين، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية.

وقالت القوات الجوية الفلبينية إن مروحيات تابعة لها لم تتمكن من الإقلاع للانضمام إلى فرق البحث في إيزابيلا بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: AP