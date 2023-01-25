كريس هيبكنز يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء نيوزيلندا

أدى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز اليمين الدستورية رئيسا لوزراء نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، عقب استقالة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، الأسبوع الماضى.

وأدى هيبكنز اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينجتون حسبما أفادت قناة فرانس 24 الإخبارية.

وقال هيبكنز بعد توليه منصبه إن هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي، أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة.

وتقع الآن على عاتق هيبكنز المسؤول السابق عن مكافحة كوفيد-19، مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر.

وانتخب حزب العمال، هيبكنز "44 عاما"، الذى كان وزيرا معنيا بمكافحة كورونا، وكذلك وزيرا للشرطة، من أجل قيادة الحزب والبلاد.

ويأتي ذلك بعد استقالة أرديرن (42 عاما) على نحو مفاجئ، قائلة إنها "لم يعد لديها المزيد لتقدمه" في ما يتعلق بقيادة البلاد.

وأحدثت استقالة أردرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

المصدر: وكالات