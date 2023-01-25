صحفي أمريكي يفسر الخطة التي تعدها واشنطن لروسيا وألمانيا

قال الصحفي الأمريكي آرون ماتي إن الولايات المتحدة أقنعت ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أجل رفع حدة الصراع بين روسيا وألمانيا.

وأضاف ماتي عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": " متجاهلة استطلاعات الرأي في ألمانيا وخطر التصعيد، أقنعت الولايات المتحدة برلين بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. وهذا انتصار لما وصفه مؤسس ستراتفور جورج فريدمان في عام 2015 بـ "المصلحة الأصلية" للولايات المتحدة: قطع العلاقات بين ألمانيا وروسيا".

وتابع في تغريدة أخرى: "فريدمان: بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الخوف الأساسي هو.. التكنولوجيا الألمانية ورأس المال الألماني، والموارد الطبيعية الروسية والقوى العاملة الروسية باعتبارها التركيبة الوحيدة التي أخافت الولايات المتحدة لعدة قرون".

Ignoring German polls and risk of escalation, US has convinced Germany to send Leopard tanks to Ukraine. This is a victory for what Stratfor founder George Friedman described in 2015 as the US "primordial interest": severing "the relationship between Germany and Russia." pic.twitter.com/VaSyRnylOX — Aaron Maté (@aaronjmate) January 24, 2023

Friedman: "For the United States, the primordial fear is ... German technology and German capital, Russian natural resources and Russian manpower as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States." — Aaron Maté (@aaronjmate) January 24, 2023

وأثير جدل كبير في الآونة الأخير حول دبابات ليوبارد 2 الألمانية، حيث كان المستشار الألماني أولاف شولتس يرفض إمداد كييف بها خوفا وفق تعبيره من المواجهة مع روسيا، إلا أن الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة وإصراره واصل الضغط على شولتس لإمداد كييف بها حيث باتت حياته المهنية مهددة.

منذ عدة أشهر، تطالب أوكرانيا الغرب بتزويدها بمركبات مدرعة للعمليات الهجومية. وأعرب فلاديمير زيلينسكي في أحد التصريحات عن عدم رضاه عن حجم المساعدات الغربية، فوفقا له، فإن توفير عشر أو عشرين أو حتى خمسين دبابة لن يحل المشكلة، لأن "الجيش الروسي لديه ألفا منها".

من جهته قال الكرملين إن إمداد كييف بالأسلحة الجديدة لن يغير من الأمر، وإنما سيجلب المزيد من المشاكل لكييف ويزيد التصعيد.

المصدر: نوفوستي، RT