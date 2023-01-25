مسؤول أمريكي: الرئيس بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"

أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي يوم الأربعاء.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية، أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاغون، بل سيتم شراؤها.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الإدارة الأمريكية تتجه نحو تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.

من جانبها قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: "المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، لم يستبعدوا أبدا الدبابات.. كانت هناك دائما صعوبات مع الدبابات، لكن لم يتم إزالتها أبدا من الاعتبار".

على جانب آخر، قررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد إيه 62"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

المصدر: نوفوستي