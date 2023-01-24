حزب "البديل من أجل ألمانيا": إرسال الدبابات إلى كييف عملية سطو على الجيش الألماني

وصف تتينو كروبالا، الرئيس المشارك في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إرسال دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع إلى كييف بأنه عملية سطو على الجيش الألماني.



وقال كروبالا، في تعليقه على مقال صحيفة شبيغل، حول قرار الحكومة المزعوم الذي اتخذته بالفعل، من خلال إمداد أوكرانيا بالدبابات، "سيسرق المستشار الألماني أولاف شولتس جيشه ويخاطر بالتورط في الصراع".

وذكر كروبالا في بيان: "قرار المستشار أولاف شولتس تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" هو قرار غير مسؤول وخطير ويهدد بجر ألمانيا مباشرة إلى الصراع".

وبحسب السياسي، فإن "السطو" سيستمر بتزويده بالدبابات الموجودة في الخدمة مع الجيش الألماني.

وقال بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني الجديد، في حديث لمجلة "شبيغل"، إن بلاده تشارك بشكل غير مباشر في القتال الدائر في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة شبيغل، في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن الحكومة الألمانية قررت تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2-A6، والتي يستخدمها الجيش الألماني.

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المصدر: نوفوستي