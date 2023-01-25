مفوضية حقوق الانسان: نحن على علم بفيديو تعذيب أسرى حرب روس من قبل القوات الأوكرانية

صرحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، بأن المفوضية على علم بشريط فيديو قدمته روسيا، يظهر انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات كييف ضد الأسرى الروس.

وفي وقت سابق، قدمت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، شريط فيديو يظهر أعمال عنف وعمليات إعدام ارتكبها جنود أوكرانيون ضد أسرى حرب روس.

وقالت شمداساني: "نحن على علم بهذا الفيديو، الذي يتكون من لقطات متوفرة سابقا حللها المكتب بالفعل وأدرجها في تقارير مختلفة".

وأضافت أن رئيسة بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، تناولت بعض هذه الحالات في مؤتمرها الصحفي في جنيف يوم 15 نوفمبر الماضي، وأن المفوضة السامية علقت علنا على أحد مقاطع الفيديو، في نوفمبر أيضا.

وقالت شمداساني: "سمحت السلطات الأوكرانية، لبعثة مراقبة حقوق الإنسان الخاصة بنا، الوصول إلى أسرى الحرب الروس في أماكن الاعتقال الرسمية، وبهذه الطريقة تمكنا من التحدث على انفراد مع أسرى الحرب، وتوثيق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.. نعقد اجتماعات منتظمة مع السلطات الأوكرانية حول هذه وغيرها من القضايا".

وأشارت إلى أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي غطى الأشهر الستة الأولى من الأزمة، أفاد عن 50 حالة تعذيب أو مختلف أشكال سوء المعاملة لأسرى الحرب على أيدي الجنود الأوكرانيين.

وتستمر العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، وأن روسيا "لم تترك أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، وتم إنشاء مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".

المصدر: نوفوستي