قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، بأن فضائح الفساد التي تم الكشف عنها في أوكرانيا تؤكد الحاجة إلى وقف إرسال الأموال إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتب فيليبو على حسابه في "تويتر": "على حكومة زيلينسكي أن تستقيل بسبب تسليط الضوء على الفساد داخل النظام! وأذكركم أن فرنسا ترسل 300 مليون يورو لهذا النظام الفاسد كل شهر! ويمكن أن يحدث هذا على مدى عام 2023! وذلك غير مقبول!".

وفي وقت سابق تمت إقالة عدد من المسؤولين في أوكرانيا، بينهم قيادات في مكتب زيلينسكي ونواب رؤساء وزارات، ومحافظون، كما تم طرد نائب وزير تنمية المجتمع فاسيلي لوزينسكي.

وأشارت النسخة الأوكرانية من "سترانا" إلى استقالة محتملة لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال.

وانتقد السياسي الفرنسي فيليبو مرارا الدول الغربية لتقديمها الدعم المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع.

في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات عن روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي.

ووصف قرارات بروكسل في مجال الطاقة بالجنون والإجراءات التقييدية بالغبية.

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المصدر: نوفوستي