صرح السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، بأن الموقف الذي طلب فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من فرنسا دبابات "لوكلير" في أقرب وقت ممكن، يذكرنا بـ "السيرك المخزي".

وكتب فيليبو على حسابه في "تويتر": "زيلينسكي يخبر فرنسا أنه بحاجة إلى دبابات لوكلير ويضيف، نحن بحاجة إليها بشكل سريع!، نحن أتباعه، أليس كذلك؟ سيبدأ بالتصفير علينا قريبا؟".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤول فرنسي لم تذكر اسمه، أن فرنسا تدرس نقل دبابات "لوكلير" إلى كييف.

وكان زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو، قد انتقد مرارا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية.

ودعا السياسي إلى رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا، ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة" والإجراءات التقييدية نفسها "غبية".

ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف اجتثاث النازية، ونزع السلاح من قوات كييف، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية "حماية المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وبحسب الرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي