الأمن الفدرالي الروسي يفكك خلية لـ"حزب التحرير الإسلامي" في القرم (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عن تفكيكه خلية تابعة لـ "حزب التحرير الإسلامي" في شبه جزيرة القرم واعتقال ستة من نشطائه.

وجاء في بيان جهاز الأمن: "قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بالتعاون مع الحرس الروسي في جمهورية القرم، باستهداف أنشطة خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي حزب التحرير الإسلامي، واعتقال ستة مشاركين من أعضائه".

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، قد أعلن في الـ30 ديسمبر الماضي، عن اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي في شمال القوقاز.

المصدر: نوفوستي