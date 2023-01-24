"آسيا تايمز": زيلينسكي يرسل للغرب إشارات استغاثة!

أفادت صحيفة Asia Times في مقال نشرته، بأن مطالبة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للغرب بإمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة أكثر تطورا، يشير إلى حالة الذعر التي تعم كييف.

وأشار كاتب المقال، ستيفن بريان، إلى أن استعجال الغرب في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤشر على أن كييف شارفت على الخسارة، وأن الغرب يسعى بهذه الأسلحة إلى وقف سلسلة الإخفاقات الأوكرانية.

وأضاف بريان، أن زيلينسكي، قلق على مصيره في حال انتصار روسيا، وهذا دفعه إلى إسكات وسائل الإعلام الأوكرانية، وخصومه السياسيين، من خلال السجن، أو الاغتيالات.

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وأوضح بريان، أن كل ذلك لن ينقذ زيلينسكي وحلفاءه، في حال أدرك الشعب الأوكراني، أن دفاعات قوات كييف تنهار.

ورجح أن الولايات المتحدة ستسعى إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات، التي عارضتها سابقا.

المصدر: نوفوستي