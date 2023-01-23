زيلينسكي: توريد عشرات الدبابات إلى أوكرانيا لن يغير الوضع بشكل جذري

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الألمانية ARD، بأن توريد عشرات الدبابات إلى أوكرانيا لن يغير الوضع بشكل جذري.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرت يوم الأحد على قناته على "تيليغرام": "عندما يقف الجيش الروسي، الذي لديه ألف دبابة ضدنا، لا توجد دولة تحل المشكلة من خلال تقرير أنها تقدم 10 دبابات و20 دبابة و50 دبابة، وتوريد الدبابات يزيد من تحفيز وحماس القوات الأوكرانية".

وقال نائب رئيس مكتب زيلينسكي أندريه سيبيغا، يوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية، أقل من القوات الروسية من حيث عدد أنواع معينة من الأسلحة.

ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية لديها "تفاوت كبير" مقارنة بالقوات المسلحة الروسية، بنسبة "واحد إلى ثلاثة، أو واحد إلى خمسة، أو أكثر".

وعقد يوم الجمعة، اجتماع لوزراء الدفاع من حوالي 50 دولة في قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية في ألمانيا، حيث تمت مناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

ولم يتخذ المشاركون قرارا بشأن توريد دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى كييف، ووفقا لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، لا يوجد تحالف وثيق الصلة مهتم بتزويد أوكرانيا بشكل إلزامي.

وطلب زيلينسكي، الذي كان يتحدث في اجتماع "رامشتاين" عبر الفيديو، من وزراء الدفاع الغربيين الإسراع بتزويد كييف بالدبابات والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي.

كما أعرب عن أمله في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-16 وصواريخ بعيدة المدى في الاجتماعات المستقبلية.

المصدر: تاس