قرغيزيا تتجه لاعتماد قانون يعاقب بالإخصاء المتحرشين بالأطفال

وافقت لجنة مختصة في البرلمان القرغيزي على مشروع قانون يعاقب بالإخصاء الجراحي لممارسي الجنس مع الأطفال.

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ونظرت اللجنة يوم 24 يناير في مشروع قانون حول "إدخال تعديلات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية قيرغيزستان، (بما فيها القانون الجنائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات)، ووافقت عليه في قراءته الأولى، وفق ما أعلنه الناطق باسم الخدمة الصحفية للبرلمان.

وبحسب الناطق فإن مشروع القانون يقضي باتخاذ إجراء خاص بتطبيق التدابير الطبية القسرية، وبصورة خاصة الإخصاء الجراحي للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلامة الجنسية للأطفال والقاصرين.

وأشار صاحب المبادرة بمشروع القانون، النائب في البرلمان، أولان باكاسوف، أثناء المناقشة في اللجنة، إلى أن "قضية العنف ضد القاصرين والأطفال القصر أصبحت مؤخرا الأكثر صدى. وبالنظر إلى أنه يوجد في النظام القضائي الحالي اتجاه نحو التقليل من عدد الجرائم، وبالتالي تخفيف الأحكام يُقترح تشديد العقوبة على الجريمة المذكورة أعلاه، وزيادة مدة السجن إلى عشرين عاما أو السجن مدى الحياة".

وبعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، سيتم عرضه على أعضاء المجلس التشريعي بكامل هيئته للمناقشة.

المصدر: نوفوستي