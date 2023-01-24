"تلغراف": ميغان ماركل كانت لديها مخاوف بشأن مذكرات الأمير هاري

كشفت مصادر لصحيفة "تلغراف" البريطانية أن زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، كانت قد أعربت عن مخاوفها من أن مذكراته الأخيرة "سبير" قد تثير استياء بعض الأشخاص.

وقالت المصادر للصحيفة إن الممثلة السابقة، أعربت عن "مخاوف لطيفة" بشأن الكتاب، متسائلة عما إذا كانت هذه "الخطوة الصحيحة"، وكانت مترددة بعض الشيء في إصدار الكتاب.، ومع ذلك، لم ترغب في الانخراط بالموضوع لأنها كانت متهمة "بمحاولة سرقة الأضواء".

وأكدت المصادر أنه بمجرد أن قرر هاري المضي قدما في مشروعه، دعمته ماركل بشكل كامل، مشددة على أن "ماركل ستدعمه دائما لكنها لن تشارك أبدا في الترويج لمثل هذا المشروع الشخصي.. فهذا الكتاب هو عن حياته ورحلته ومنظوره الخاص للأمور".

يذكر أن هاري شارك في الكتاب المكون من 410 صفحات، عددا كبيرا من التفاصيل الحميمة والخاصة حول حياته ومسيرته المهنية. كما أنه يخطط لنشر كتاب ثان، يمكن أن يكون مليئا بالأسرار عن والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.

المصدر: The Telegraph