وزيرة خارجية جنوب إفريقيا للافروف: تحظون بشعبية كبيرة

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، أثناء لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف، وتعليقا على الحضور الإعلامي الكثيف، إنكم تحظون بشعبيته كبيرة بين الصحفيين.

وقالت باندور في افتتاح الاجتماع مع لافروف: "اليوم لدينا الكثير من الصحفيين، وهو ما يعني بوضوح أنك شخص مشهور جدا، أيها الوزير. لم يكن لدينا هذا العدد الكبير من الأشخاص في القاعة".

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بريتوريا صباح اليوم الاثنين.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لافروف يقوم بجولة إفريقية ستبدأ من جنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات