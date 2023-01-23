أوزبكستان وتركمانستان تستأنفان المفاوضات بشأن ترسيم حدود بطول 1650 كلم

قالت وزارة خارجية أوزبكستان، إنه تم عقد اجتماع لمجموعات العمل التابعة للجنة الحكومية الأوزبكية التركمانية المشتركة لترسيم الحدود بين الولايات في بخارى في الفترة من 16 إلى 21 يناير.

وخلال المحادثات، بحث الطرفان قضايا التحضير لاجتماع مشترك للجنة الحكومية بشأن قضايا تعيين وترسيم الحدود بين جمهورية أوزبكستان وتركمانستان. وعلى وجه الخصوص، تم وضع الصيغة النهائية لمشروع الوثائق القانونية والتقنية لترسيم الحدود والاتفاق عليها.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على جدول اجتماعات مجموعات العمل لعام 2023.

بعد المفاوضات، تم التوقيع على بروتوكول. وذكر التقرير أن الاجتماع عقد في جو من الصداقة والتفاهم المتبادل.

يبلغ طول الحدود الأوزبكية التركمانية حوالي 1650 كيلومترا. تم التوقيع على أول اتفاقية لترسيم الحدود الفردية لمقاطعتي طشقند وعشق أباد في عام 2000.

ولم يكن من الممكن استئناف عملية الموافقة إلا في عام 2017 بعد انتخاب شوكت ميرزيوييف رئيسا لأوزبكستان.

المصدر: سبوتنيك