لافروف يصل إلى جنوب إفريقيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الاثنين، إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية، يبحث خلالها مع وزير خارجية البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواضيع دولية.

وبحسب تاس، هبطت الطائرة التي تقل الوزير في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في قاعدة ووتركلوف الجوية في ضواحي بريتوريا.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف بوزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، وبالرئيس سيريل رامافوزا.

ومن بين القضايا التي سيتم بحثها الاستعدادات للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 29 يوليو القادم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول أجندة ثنائية مشتركة وأحداث رئيسية على الساحة الدولية. إضافة إلى بحث القضايا التي تخص دول البريكس، وكذلك العمل المشترك في منصات دولية أخرى.

والتقى لافروف آخر مرة بنظيره باندور في سبتمبر على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد الطرفان اهتمامهما المشترك في تعميق الحوار السياسي وزيادة بناء مجموعة كاملة من علاقات الشراكة الاستراتيجية.

المصدر: تاس