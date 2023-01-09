الإمارات ضيف القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورغ في يوليو المقبل

أعلن مدير مؤسسة "روس كونغرس" ألكسندر ستوغليف، أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، سيعقدان يومي 26 و29 يوليو المقبل هذا العام.

ونقل موقع "روس كونغرس" على الإنترنت، عن ستوغليف قوله: "في يومي 26 و29 يوليو هذا العام، ستعقد القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني".

وفي وقت سابق، تمت الإشارة إلى أن القمة ستعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تواريخ أكبر فعاليات المؤتمر والمعارض، مثل منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي (11-13 مايو)، ومنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (14-17 يونيو)، والمنتدى الاقتصادي الشرقي (سبتمبر 5-6)، وفقا لما ذكره موقع المؤسسة.

وأضاف ستوغليف: "ستكون الإمارات العربية المتحدة، البلد الضيف لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

المصدر: نوفوستي