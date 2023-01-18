جنوب إفريقيا تعلن رغبتها في رفع مستوى جاهزية قواتها بالتعاون مع روسيا

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن بلادها ترغب برفع مستوى التدريب العسكري لجيشها الوطني لكي يتمكن من الدفاع عن الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن جنوب إفريقيا ترغب في رفع مستوى تدريب الجيش الوطني، من خلال المشاركة في تدريبات ومناورات مشتركة مع روسيا.

وأضافت في حديث مع مراسل "نوفوستي": "روسيا دولة عسكرية قوية. نود أن يتم تدريب أسطولنا البحري على مستوى أعلى، وأن يكون لدى جيشنا المهارات التي يمكن أن تساعده في مهام حفظ السلام في جنوب إفريقيا وفي الدفاع عن بلدنا.

إقرأ المزيد

وتابعت الوزيرة، خلال تعليقها على خطط لإجراء مناورات بحرية مشتركة بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين في فبراير: "لهذا السبب، نسعى للاستفادة من الشراكات مع الدول التي لديها مستويات عالية جدا من المهارات والمعدات العسكرية التي يمكن أن تكون مفيدة أيضا للعسكريين وللجيش في بلادنا ".

وتخطط جنوب إفريقيا وروسيا والصين لإجراء مناوراتها البحرية المشتركة الثانية في مياه جنوب إفريقيا في فبراير 2023.

وتم إجراء أول تدريبات من هذا القبيل في مياه جنوب إفريقيا في نوفمبر 2019.

المصدر: نوفوستي