جنوب إفريقيا تدعو إلى سحب مشروع قانون مناهض لروسيا من الكونغرس الأمريكي

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إنه يجب سحب مشروع قانون حول مكافحة النشاط الروسي في إفريقيا من الكونغرس الأمريكي، لأنه مخالف للقانون الدولي

وأضافت الوزيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أنه يجب سحب مشروع القانون هذا، لأنه عديم الأساس بشكل مطلق، وهو مخالف للقانون الدولي، وقد أوضحنا ذلك لزملائنا في الولايات المتحدة".

وتابعت الوزيرة القول: "نحن حتى التقينا مع الذين قاموا في البداية بصياغة مشروع القرار، ولفتنا انتباههم إلى وجود مخالفات فيه".

ووعدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، بمواصلة العمل ضد مشروع القانون والاستمرار في معارضته.

ووفقا لها، لم يتم حتى الأن اعتماد مشروع القانون المذكور، وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبدأ بمناقشته قريبا.

في أبريل 2022، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ضد "الأنشطة الخبيثة لروسيا في إفريقيا".

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بعد ذلك تمت إحالته إلى مجلس الشيوخ. وتنص الوثيقة على تطبيق "العقوبة" من قبل الولايات المتحدة على الدول الإفريقية لتعاونها مع روسيا في مختلف المجالات.

المصدر: نوفوستي