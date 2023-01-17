جنوب إفريقيا تشارك في قمة "روسيا – إفريقيا" في يوليو

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن قيادة بلادها تأمل بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي والقمة الثانية "روسيا - إفريقيا"، المقرر عقدها في بطرسبورغ في 26 - 29 يوليو.

وأضافت الوزيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي": "عندما تتم دعوتنا من خلال الاتحاد الإفريقي، فإننا نميل إلى حضور جميع القمم التي يشارك فيها قادة الدول الإفريقية".

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وتابعت الوزيرة القول: "تعتبر روسيا صديقة لجنوب إفريقيا لدرجة أنني لا أستطيع أن أتخيل عدم مشاركة جنوب إفريقيا في القمة، وأعتقد أن القمة الثانية بين روسيا وإفريقيا ستكون اجتماعا هاما يجب أن تلعب فيه جنوب إفريقيا دورها".

ويشار إلى أن القمة الأولى، "روسيا - إفريقيا"، كانت قد عقدت في أكتوبر عام 2019 في سوتشي.

المصدر: نوفوستي