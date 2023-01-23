الكنيسة اللوثرية ترسم أول راعية فلسطينية بالأراضي المقدسة (صور)

أقيمت يوم الأحد، مراسم في الكنيسة اللوثرية بالقدس، لترسيم أول راعية فلسطينية بالأراضي المقدسة.

وأوضحت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة أن سالي عازار ستترأس المصلين الناطقين بالإنجليزية في كنيسة الفادي، حيث أقيمت رسامة عازار أمام حشد كبير داخل الكنيسة في البلدة القديمة بالقدس.

وأشارت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية إلى أن لديها حوالي ثلاثة آلاف من أتباعها في القدس والضفة الغربية والأردن.

وبحسب مجلس كنائس الشرق الأوسط، فإن عازار واحدة من خمس نساء تم ترسيمهن في الشرق الأوسط، وستنضم لواحدة في سوريا وثلاث في لبنان، .

وكانت الضفة الغربية وقطاع غزة موطنا لنحو 47 ألف مسيحي اعتبارا من عام 2017، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فيما ينتمي معظم المسيحيين الفلسطينيين لطوائف لا تسمح برجال دين إناث.

المصدر: "أ ب"