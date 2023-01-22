ضابطان أوكرانيان ينشقان ويسلمان الأمن الروسي "معلومات هامة"

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن ضابطين من وحدة النخبة في القوات الخاصة الأوكرانية، انشقا عن قوات كييف وسلمّا نفسيهما ومعلومات هامة إلى الجانب الروسي.

وأعلن روغوف ذلك في قناته على "تلغرام"، مشيرا إلى أن الضابطين المذكورين سلّما إلى الأجهزة الأمنية الروسية كافة المعلومات التي يعرفانها عن موقع القوات المسلحة الأوكرانية وخططها.

إقرأ المزيد

كما أشارا إلى أن هذا سيساعد "بسرعة وبتكلفة أقل" على تحرير جزء مهم على جبهة زابوروجيه.

وأضاف روغوف: "في الوقت الحالي، يتم اتخاذ تدابير وقائية ضد العسكريين، كما تم التحقق من احتمال تورطهما في جرائم حرب. وإذا لم يتم تأكيد ذلك بحقهما، فسيكون بإمكانهما العودة إلى الحياة الطبيعية".

وقال: "من حيث المبدأ، يوجد بالفعل الكثير من هؤلاء الأشخاص، بل هناك أشخاص يقاتلون بالفعل إلى جانبنا".

الجدير بالذكر أن روغوف ذكر في وقت سابق ، أن الجيش الروسي ينفّذ عمليات هجومية على قطاع في زابوروجيه من خط التماس في اتجاهين - في منطقة مدينتي أوريخوف وغوليابول.

وأضاف أن المبادرة حاليا في يد الجانب الروسي.

المصدر: Lenta.ru