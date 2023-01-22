مرتزقة أجنبية تهدد بكشف معلومات قد تؤدي إلى "إحراق الجيش الأوكراني بالكامل"

أفادت صحيفة "Daily Mail" بأن مديرة العلاقات العامة للفيلق الأجنبي بأوكرانيا، إيميشيه فايك، هددت قيادة الفيلق بنشر بيانات قد تتسبب في "انهيار" القوات الأوكرانية.

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وأضافت الصحيفة أن قيادة الفيلق حاولت إقالة فايك عدة مرات، لكنها تمكنت من الحفاظ على منصبها بفضل التهديد بنشر معلومات مسيئة لسمعة العسكريين الأوكرانيين.

وإيميش فايك هي مواطنة هنغارية عاشت سابقا في أستراليا والبرتغال وتشغل منصب مديرة العلاقات العامة في الفيلق.

ونقلت الصحيفة ما قالته فايك، في تسجيل صوتي لها تم دون علمها: "إذا بدأت في التحدث حول كل شيء أعرفه ورأيته، وحول مدى ضعف الأشخاص فسيحرق ذلك الجيش بالكامل".

وأضافت فايك أنه بإمكانها التحدث عن الفساد في القوات الأوكرانية وموقفها من المرتزقة الأجانب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني مشارك في التحقيق في هذه القضية الجنائية بحق فايك، قوله إن المعلومات التي قد تنشرها فايك ستكون لها "تداعيات كارثية جيوسياسيا"، وهي ستكون "انتصارا كبيرا للعدو".

وأفادت وسائل إعلام دولية، سابقا، بأن مديرة العلاقات العامة للفيلق الأجنبي بأوكرانيا، إيميشيه فايك، تواجه اتهامات بسرقة الأدوية المخصصة للعسكريين بقيمة 2,5 مليون دولار والتبرعات. ويحقق جهاز الأمن الأوكراني حاليا في احتمال سرقة فايك لأموال الفيلق.

المصدر: نوفوستي