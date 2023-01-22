رئيس "الشؤون الخارجية" في النواب الأمريكي: أبرامز واحدة لأوكرانيا ستدفع ألمانيا لتزويدها بـ"ليوبارد"

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إنه في حال نقلت واشنطن دبابة "أبرامز" واحدة على الأقل إلى كييف، فإن ألمانيا ستوافق على إرسال "ليوبارد".

وقال الجمهوري عن ولاية تكساس، اليوم الأحد في مقابلة مع ABC: "في حال إذا أعلنّا أننا سننقل دبابة أبرامز، واحدة على الأقل، <...> فسيقومون (الألمان) بتزويد دبابات ليوبارد (لأوكرانيا)".

يُشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، ذكرت صحيفةSüddeutsche Zeitung ، نقلاً عن مصادر، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، وفي المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغه عن عزم برلين السماح بتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف فقط إذا قامت واشنطن من جانبها بتوفير دبابات "أبرامز" لصالح كييف.

المصدر: تاس